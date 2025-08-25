9 Yıldır Kayıp Olan 89 Yaşındaki Hasan Katırcı'nın Ailesi Yardım Bekliyor

Elazığ'da 9 yıl önce kaybolan 89 yaşındaki Hasan Katırcı halen bulunamadı. Katırcı adeta sırra kadem basarken aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2016'da merkeze bağlı Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 89 yaşındaki Hasan Katırcı, kent merkezine geldi. Ardından minibüsle köye geri gelen ve köy camisinin yakınlarında inen Katırcı eve dönmedi. Katırcı'dan haber alamayan yakınları jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile günlerce arama yaptı ancak yaşlı adama ait bir ize rastlanmadı. Katırcı'nın kaybolmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Bu süre zarfında eşinin yolunu bekleyen 68 yıllık hayat arkadaşı Güllü Katırcı ise 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde korkarak yataktan düşmüş ve bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Aile, sırra kadem basan Hasan Katırcı'nın bulunması için yardım bekliyor. - ELAZIĞ