Üye Girişi
Haberler

9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhanı köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 13 polis şehit oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan biri muhtar 2 kişi tutuklandı. 13 polisin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve sarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlusu H.D., 9 yıl sonra Şırnak'ta yakalandı. Iğdır'a getirilen H.D.'nin verdiği ifade doğrultusunda polisleri şehit eden patlayıcının yapımında kullanılan gübreyi temin ettiği tespit edilen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi için operasyon düzenlendi. 7 kişi Iğdır'da, 1 kişi ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Mehmet Selçuk DEM Parti Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis Terör

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

 '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız

'3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi

 Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi
İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar

Korkunç olay: Göl kenarında elleri, ayakları, ağzı bağlı yarı baygın halde bulundu
Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli? Van Rojin Kabaiş SON DAKİKA! Bulundu mu? Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.