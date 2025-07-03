9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı. - KIRIKKALE