9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
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Kırıkkale'de, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kırıkkale'de, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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