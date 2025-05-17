89 Yaşındaki Kadın, Deniz Ambulansı Yanaşamayınca Balıkçı Teknesiyle Tedaviye Götürüldü

89 Yaşındaki Kadın, Deniz Ambulansı Yanaşamayınca Balıkçı Teknesiyle Tedaviye Götürüldü
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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda yalnız yaşayan 89 yaşındaki Memnune Ş., evde düşerek yaralandı. Deniz ambulansının iskeleye yanaşamadığı belirtilince, yaşlı kadın balıkçı teknesiyle Erdek'e ulaştırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda yalnız yaşayan 89 yaşındaki kadın, evinde düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerine yapılan yardım çağrısında deniz ambulansının iskeleye yanaşamayacağının belirtilmesi üzerine, yaşlı kadın balıkçı teknesiyle Erdek'e getirildi.

Olay, adanın Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Memnune Ş., yatağından düşerek yaralandı. Komşularının yardımıyla durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilen yaşlı kadın için adaya deniz ambulansı yönlendirilmesi istendi. Ancak, iskeleye uygunluk gerekçesiyle ambulans sevk edilemeyeceği bildirildi.

Evinden alınan Memnune Ş., bir araçla iskeleye getirildi. Burada hazır bekletilen bir balıkçı teknesinin arka bölümüne alınan yaşlı kadın, zorlu hava şartlarında yaklaşık 2 saat süren yolculuk sonrası Erdek'in Narlı Mahallesi'ne ulaştırıldı. Narlı İskelesi'nde bekleyen ambulans ekipleri tarafından teslim alınan yaşlı kadın, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bölgede deniz ambulansının yanaşmasının mümkün olmadığı belirtilirken, vatandaşlar iskeleye yanaşan teknelerin boyutunun ambulans teknesi ile aynı olduğunu öne sürdü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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