Haberler

87 Yaşındaki Kadın Kuşburnu Toplarken Kayboldu, 20 Saat Sonra Bulundu

87 Yaşındaki Kadın Kuşburnu Toplarken Kayboldu, 20 Saat Sonra Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Karaağaç köyünde kuşburnu toplamak için ormana giden 87 yaşındaki kadın, kaybolduktan 20 saat sonra sağ olarak bulundu. Arama kurtarma ekipleri, yaşlı kadını Sekiören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda buldu.

Kütahya merkeze bağlı Karaağaç köyünde kuşburnu toplamak için ormana giden 87 yaşındaki kadın, kaybolduktan yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde kuşburnu toplamak için ormanlık alana giden Hatice Coşkun'dan (87) hava karardıktan sonra haber alınamadı. Bunun üzerine köy muhtarı Mehmet Erol'un öncülüğünde köylüler, jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak gece boyunca yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramalar sonucunda, yaşlı kadının Sekiören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çamurlu ve bitkin halde bulunduğu öğrenildi. Geceyi yağmur altında geçiren yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç köyü muhtarı Mehmet Erol, arama çalışmalarına katılan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Herkes büyük bir özveriyle çalıştı. Çok şükür Hatice teyzemizi sağ salim bulduk" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.