87 Yaşındaki Kadın Kuşburnu Toplarken Kayboldu, 20 Saat Sonra Bulundu

Kütahya merkeze bağlı Karaağaç köyünde kuşburnu toplamak için ormana giden 87 yaşındaki kadın, kaybolduktan yaklaşık 20 saat sonra sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde kuşburnu toplamak için ormanlık alana giden Hatice Coşkun'dan (87) hava karardıktan sonra haber alınamadı. Bunun üzerine köy muhtarı Mehmet Erol'un öncülüğünde köylüler, jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak gece boyunca yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramalar sonucunda, yaşlı kadının Sekiören köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çamurlu ve bitkin halde bulunduğu öğrenildi. Geceyi yağmur altında geçiren yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Karaağaç köyü muhtarı Mehmet Erol, arama çalışmalarına katılan tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Herkes büyük bir özveriyle çalıştı. Çok şükür Hatice teyzemizi sağ salim bulduk" dedi. - KÜTAHYA