86 Yaşındaki Hasta Helikopter Ambulansla Nakledildi

86 Yaşındaki Hasta Helikopter Ambulansla Nakledildi
Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesinde uyluk kemiği kırığı tanısı konulan 86 yaşındaki İ.Y. isimli hasta helikopter ambulansla sevk edildi. Gerekli tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde uyluk kemiği kırığı (femur fraktürü) tanısı konulan 86 yaşındaki İ.Y. isimli hasta helikopter ambulansla sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı hasta için ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine helikopter ambulans talep edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından havalanan ambulans helikopter, yaşlı hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
