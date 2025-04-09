Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin

Trump durmuyor! Dünyaca ünlü şirketi açık açık tehdit etti
İstanbul'da fatura krizi! Sayaçlar okunamadı, 4 kat fazla ödeme çıktı

İstanbul'da fatura krizi! Ödenecek miktarı görenler resmen yıkıldı
Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

İmamoğlu'nun babasının evinde neler bulundu? Özel tek tek saydı
Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler

Çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler

62 yıl 3 ay hapis cezası olan firari kadın yakalandı!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da uzun süredir firari olan ve toplam 85 ayrı suç kaydı bulunan E.D.K., polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. 62 yıl hapis cezası ve 111 bin TL para cezası bulunan kadın, dolandırıcılık ve diğer suçlardan aranıyordu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir firari olan ve saklandığı adreste yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderdi. Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 111 bin 110 TL adli para cezası bulunan ve 18 farklı ilden 38 aranma kaydı olduğu belirlenen E.D.K. isimli şahıs, 4 yıl süren firarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

85 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şahsın ayrıca dolandırıcılık, yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlardan da toplamda 85 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi. E.D.K., polis ekiplerince saklandığı ikamette gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

62 yıl 3 ay hapis cezası olan firari kadın yakalandı!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.