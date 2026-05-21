Menteşe'de kaybolan Mehmet dede bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mantar toplamaya giden 82 yaşındaki Mehmet Çiftçi, düşerek omzunu kırdı ve baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Çiftçi sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Salı günü sabah saatlerinde evden ayrılan 82 yaşındaki Mehmet Çifti bir daha geri dönmedi. İlk etapta kendi imkanları ile çevrede arama yapan yakınları yaşlı şahsın izine ulaşamayınca 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Yaşlı adamı bulmak için bölgede çalışma başlatılırken Çiftçi Kozağaç Mahallesi yakınlarında bulundu. Çiftçi'nin arabasıyla mantar toplamaya gittiği, dağda düşerek yaralandığı öğrenildi. Şahsın omuzu kırık olarak baygın vaziyette bulunduğu belirtildi. Çiftçi, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
