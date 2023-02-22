81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü, sonra kendini vurdu 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde karısını silahla öldüren 81 yaşındaki yaşlı adam daha sonra silahı başına dayayarak kendini vurdu. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde meydana gelen olayda, M.T. (81) isimli yaşlı adam tartıştığı karısı B.G.T.'yi (51) ruhsatsız silahla vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendine doğrultan yaşlı adam intihar girişiminde bulanarak ağır yaralandı. YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile Haydarlı beldesi Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

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