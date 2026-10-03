81 ilde gıda güvenliği denetiminde yaklaşık 61 milyon liralık ürün ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'da, "Gıda Güvenliği" operasyonu kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü işbirliğinde 81 ilde yürütülen operasyon kapsamında yapılan denetimlerde, sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin tespit edilmesi ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya arzının önlenmesi amaçlandı.

Türkiye genelinde 1.908 adreste gerçekleştirilen denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim ve ambalajlamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Erzincan'da da kurumlar arası koordinasyonla sürdürülen denetimlerle güvenilir gıdaya erişimin ve tüketici sağlığının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı