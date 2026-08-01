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800 saatlik kamera görüntüleri incelendi, evi kurşunlayanlar yakayı ele verdi

800 saatlik kamera görüntüleri incelendi, evi kurşunlayanlar yakayı ele verdi
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Bursa merkezli Kocaeli, Mersin ve Osmaniye’de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Bursa merkezli Kocaeli, Mersin ve Osmaniye'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir eve yönelik gerçekleştirilen iki ayrı silahlı saldırıya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlattı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçu altında sürdürülen soruşturmada, iki silahlı saldırının da elebaşı yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütünün talimatıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Polis harekete geçti, 800 saatlik kamera görüntüleri incelendi

Yaklaşık 800 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, derinleştirilen araştırmalar sonucunda 11 şüphelinin saldırıları birlikte planlayıp gerçekleştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine Bursa merkezli Kocaeli, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olayla bağlantısı bulunan 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturmada ayrıca, suç örgütü yöneticilerinin yurt dışından verdikleri talimat doğrultusunda tetikçileri Bursa'ya gönderdiği, şüphelileri yeni bir silahlı eylem gerçekleştirmeleri amacıyla otelde konaklattığı, ancak ikinci saldırıyı gerçekleştiremeden Bursa KOM ekiplerince Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin hukukun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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