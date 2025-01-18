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8 Yıl Önceki Kin, Cinayette Sonuçlandı: Katil Zanlısı Tüfek Fişeklerini Sobada Yaktı

8 Yıl Önceki Kin, Cinayette Sonuçlandı: Katil Zanlısı Tüfek Fişeklerini Sobada Yaktı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 8 yıl boyunca cinayeti planlayan Veli Tugay S., 63 yaşındaki Hasan Öztürk'ü öldürdükten sonra tüfeğine ait fişekleri sobada yakarak imha etmeye çalıştı. Zanlının cinayeti planlamak üzere uzun süre atıcılık eğitimi aldığı ve mahalledeki kameraların yerlerini ezberlediği ortaya çıktı.

Denizli'de 2016 yılında babasını ayağından vurup, annesini darp eden yaşlı adamı öldürmek için 8 yıl plan yapıp, kameraların yerlerini dahi ezberleyen zanlının yakalanmamak için tüfek fişeklerini de sobada yaktığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde 15 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen olayda, 63 yaşındaki Hasan Öztürk, uyuduğu sandalyede pencereden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olayı titizlikle soruşturan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler detaylı incelemelerde bulundu. JASAT timleri mahallede bulunan 18 kameraya ait 180 saatlik görüntüyü incelemesi sonucu görüntülerde yalnızca 3 saniye görünen Veli Tugay S.'den (24), şüphelendi. Veli Tugay S.'nin ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda da 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet fişek, 3 adet tabancalara ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 257 adet tüfeklere ait fişek ele geçirildi.

8 yıl planlanan cinayeti JASAT 24 saat dolmadan çözdü

Katil zanlısı Veli Tugay S., jandarmadaki ifadesinde; 2016 yılında Hasan Öztürk'ün anne ve babasıyla kavga ettiğini, Hasan Öztürk'ün babasını ayağından vurması, annesini darp etmesi sebebiyle kin beslediğini itiraf etti. 8 yıl boyunca atıcılık yaparken kendisini eğittiğini de belirten Veli Tugay S., yakalanmamak için de mahallede bulunan 18 kameranın yerini ezberlediğini, kameralara yakalanmamak amacıyla bahçe yollarını ve ara sokakları kullandığını söyledi.

Yakalanmamak için tüfek fişeklerini sobada yakmış

8 yıl boyunca kendisini eğiterek cinayeti tüm detaylarına kadar planlayan Veli Tugay S., yakalanmamak için uyguladığı tedbirlerden bir yenisi ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemeleri sırasında Hasan Öztürk'ü öldüren silaha ait fişeklerin bulunmaması da JASAT timlerinin dikkatinden kaçmadı. Katil zanlısı Veli Tugay S., Hasan Öztürk'ü vurduktan sonra tüfeğe ait fişekleri de yanına aldığı ve evindeki sobada yakarak imha etmeye çalıştığı ortaya çıktı. JASAT timleri Veli Tugay S.'nin evindeki sobada yaptığı incelemeler sonucunda cinayette kullanılan fişeklerin plastik kısımları yandığı, metal kısımlarının kaldığı görüldü.

Öte yandan, maktül Hasan Öztürk'ün Veli Tugay S.'nin babasını ayağında vurması sebebiyle cezaevinde bir süre kaldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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