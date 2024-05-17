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8 yaşındaki öz kızı için skandal ifadeler kullanan kadın canlı yayında gözaltına alındı

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TikTok üzerinden 8 yaşındaki öz kızı için "Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. S**sinler öldürsünler ne yapayım" ifadelerini kullanan Yeliz Tutar kullanıcı adlı bir kadın yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Kullanıcıların yaptığı müstehcen yayınlar nedeniyle tartışmaların odağında olan sosyal medya platformu TikTok'ta yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan Yeliz Tutar isimli kadın, 8 yaşındaki öz kızı için akılalmaz ifadeler kullandı.

"BENİM KIZIM HİÇ İYİ DEĞİL"

Suna isimli bir kadınla konuşan Tutar, kızının gözünün yükseklerde olduğunu, tutamadığını söyledi. Tutar, skandal yayında şu ifadeleri kullandı: "Villalar, Parisler, havuzlar. Benim kızımın hayali bu aşkım. Yarın bir gün 15 yaşında patlattırır o. Benim kızım hiç iyi değil. Ben bunu kaynanama da söyledim. 'Senin torunun 15 yaşında kendine Instagram'da bir p*ç bulur kaçar' dedim. Ben bunu ikna edemiyorum. Gözü villada, havuzlarda, yüksek mertebelerde. Bildiğin gibi p*ç değil. S**sinler öldürsünler ne yapayım Suna. Ben kendi gençliğimi s**tim bu çocuk için."

CANLI YAYIN SIRASINDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken vatandaşların ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri kadını yine canlı yayın yaptığı sırada gözaltına aldı. O anlar kadının hesabından açılan canlı yayına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Cem Demirkaya:

Bu ve gibidir kısırlaştırılsın

139
0
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Ferhat:

tiktok kapatılsın..

108
3
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SUNSET null:

çok kişi doğurabilir ama herkes eli öpülesi anne olamaz.

86
1
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Timur Akbaba:

Kapatilsin su tiktok. Miydem bulanmaya tiksinmeye basladim böyle parazitleri görmekten.

66
2
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

Ne işin var tiktokta?

yanıt7
yanıt8
umut:

Tiktok kullanmaya gerek yok ki her yerde karşımıza çıkıyorlar

yanıt0
yanıt0
umut:

Armut dibine düşer.

28
2
yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Eski telelerden

8
1
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Reşit Akbaş:

artık bu tiktok kapatılsın gerçekten bunlar daha iyi günlerimiz insanlar kendini ne hale getirmiş Allah yardımcımız olsun inşallah

2
0
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