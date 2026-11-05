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8 kişiyi öldürdükten sonra kaçan zanlı, Eskişehir'de sağlık kontrolüne götürüldü

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8 kişiyi öldürdükten sonra kaçan zanlı, Eskişehir'de sağlık kontrolüne götürüldü Haber Videosunu İzle
8 kişiyi öldürdükten sonra kaçan zanlı, Eskişehir'de sağlık kontrolüne götürüldü
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 köyde 8 kişiyi öldürdükten sonra Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşlemlerinin ardından emniyete götürülen zanlıyla ilgili tahkikat sürüyor.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 3 farklı köyde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 8 kişiyi katleden ve gasbettiği araçlarla kaçarak Eskişehir sınırlarına geçen cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö. (28), jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla Seyitgazi ilçesinde yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Ö., işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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