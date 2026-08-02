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8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Malatya’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Dilek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 44 AGM 916 plakalı hafif ticari araç ile A.K. yönetimindeki 41 ALB 003 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan M.B., Y.P., B.Ü., T.K., M.K. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, araçların çarpışmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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