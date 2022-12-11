8 katlı binada korku dolu anlar... Genç kadın balkon tentesine oturdu, aşağıdakilere el salladı

KOCAELİ - Kocaeli'de alkollü olduğu iddia edilen genç kadın, 8 katlı binanın 7. katındaki balkonun tentesine oturup yürekleri ağıza getirdi. Bir eliyle çamaşır ipine tutunup, aşağıda bulunan ekiplere ve vatandaşlara zaman zaman el sallayan genç kadın, merdivenli itfaiye aracı ile indirildi.

Olay, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, 8 katlı apartmanın 7. katındaki balkonun tentesine çıktı. Genç kadını o halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir eliyle üst kattaki balkonun çamaşır ipine tutunan, aşağıda bulunan ekiplere ve vatandaşlara da zaman zaman el sallayan kadın, yürekleri ağıza getirdi. İtfaiye ekipleri, genç kadının düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Elini çamaşır ipinden çektikten sonra duvara yaslanarak durabilen kadın, merdivenli itfaiye aracı ile aşağıya indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.