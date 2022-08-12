8 gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıkan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıkan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Hüsamettin Han, 4 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıktı. Han'dan bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. 8 günlük arama çalışmalarının sonucunda Hüsamettin Han, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında iple asılı halde ölü bulundu. Hüsamettin Han'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gebze Ekmek 3. Sayfa Haberler

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