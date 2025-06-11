77 Yaşındaki Hüseyin Karadeniz'i Arama Çalışmaları 7. Güne Girdi

77 Yaşındaki Hüseyin Karadeniz'i Arama Çalışmaları 7. Güne Girdi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaylada kaybolan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz için 7 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Karadan ve havadan yapılan çalışmalarda, ekipler henüz bir iz bulamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaylada kaybolan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'i arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Ekipler, karadan yürütülen çalışmalara ek olarak dronlar ve termal kameralarla havadan tarama yapıyor.

Olay, Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 gün önce yaylaya çıkan Hüseyin Karadeniz'den bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyince yakınları yaşlı adamı aramaya başladı. Kendi imkanlarıyla yapılan aramalardan sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, jandarma komando timleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip katıldı. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda iz takip köpekleri ve iki kadavra köpeği de görev alıyor.

Dron ve termal kameralarla havadan tarama yapıldı

Karadan yapılan aramaların yanı sıra, dron ve termal kameralarla havadan tarama gerçekleştirilerek bölge detaylı şekilde inceleniyor. Aramalar, yayla çevresi ve ormanlık alanlarda yoğunlaştırıldı. Şu ana kadar yaşlı adama ait herhangi bir iz ya da bulguya ulaşılamazken, ekiplerin çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Yetkililer, bölge halkını muhtemel bir ipucu ya da şüpheli durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyardı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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