750 Yıllık Kervansaray Yangında Zarar Gördü

Elazığ'ın Keban ilçesindeki 750 yıllık kervansaray alevlere teslim oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken yaralanan 2 kişi ise tedavi altına alındı. Yangında tarihi yapı büyük zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde bulunan ve yaklaşık 750 yıllık olduğu belirtilen tarihi kervansarayda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Restorasyon bekleyen ve uzun süredir atıl durumda bulunan yapı, alevler nedeniyle zarar gördü. Yangında bitişikteki bir evde de hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı. Yangına müdahale eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Keban ve Ağın ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarihi kervansarayın büyük oranda zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, Denizli köyü sınırlarında bulunan İpek Yolu üzerinde 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin edilen Selçuklu dönemine ait yaklaşık 750 yıllık kervansaray, dış kapıdan girildiğinde ortada büyük bir salon şeklinde sağda ve solda iki oda, 6 bölmeden oluşuyor. - ELAZIĞ