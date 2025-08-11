750 Yıllık Kervansaray Yangında Zarar Gördü

750 Yıllık Kervansaray Yangında Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesindeki 750 yıllık kervansarayda çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Yangın sonrası iki kişi tedavi altına alındı ve yapıda ciddi zarar meydana geldi.

Elazığ'ın Keban ilçesindeki 750 yıllık kervansaray alevlere teslim oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken yaralanan 2 kişi ise tedavi altına alındı. Yangında tarihi yapı büyük zarar gördü.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde bulunan ve yaklaşık 750 yıllık olduğu belirtilen tarihi kervansarayda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Restorasyon bekleyen ve uzun süredir atıl durumda bulunan yapı, alevler nedeniyle zarar gördü. Yangında bitişikteki bir evde de hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı. Yangına müdahale eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Keban ve Ağın ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarihi kervansarayın büyük oranda zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, Denizli köyü sınırlarında bulunan İpek Yolu üzerinde 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin edilen Selçuklu dönemine ait yaklaşık 750 yıllık kervansaray, dış kapıdan girildiğinde ortada büyük bir salon şeklinde sağda ve solda iki oda, 6 bölmeden oluşuyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan yangın ilçeyi sardı! Evler, arabalar yanıyor
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.