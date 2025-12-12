Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, Babaeski'de son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Babaeski ilçesi sakinlerinden olan ve hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca için Cedit Ali Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Ekrem Karaca'nın cenazesi, askeri törenle dualarla toprağa verildi.

Karaca için Babaeski Cedit Ali Paşa Camii'nde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ