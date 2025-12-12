Haberler

Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, Babaeski'de son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, Babaeski'de son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca için düzenlenen cenaze töreni, ikindi namazı sonrası Cedit Ali Paşa Camii'nde gerçekleştirildi. Törene ailesi, devlet yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Babaeski ilçesi sakinlerinden olan ve hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca için Cedit Ali Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Ekrem Karaca'nın cenazesi, askeri törenle dualarla toprağa verildi.

Karaca için Babaeski Cedit Ali Paşa Camii'nde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title