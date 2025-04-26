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7 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

7 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da JASAT ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından aranan M.C.K. isimli şahsı yakalayarak tutukladı.

Afyonkarahisar'da'da 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla etkin mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, hakkında 'Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme' suçlarından toplam 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.C.K. isimli şahıs kent merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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