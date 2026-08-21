7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince 18 Ağustos tarihinde Yoğurtçu Küme Evleri Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan sorgulamada M.H.B.'nin, Siverek Yerel İlamat Masası tarafından 25 Aralık 2022 tarihli dosya kapsamında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan M.H.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.