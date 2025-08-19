7 Yıl 6 Ay Ceza Alan Şahıs Yaylada Çobanlık Yaparken Yakalandı

7 Yıl 6 Ay Ceza Alan Şahıs Yaylada Çobanlık Yaparken Yakalandı
Konya'nın Taşkent ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z., 1700 rakımlı yaylada çobanlık yaparken polis tarafından yakalandı. Hakkında fuhşa teşvik suçundan arama kararı bulunan A.Z., emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konya'nın Taşkent ilçesinde, Taşkent İlçe Emniyet Amirliği personeli, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 1 yıldır aranan A.Z.'nin (48) yaylalarda olduğu bilgisi üzerine çalışmalara başladı. Aranan şahsın yakalanması için İlçe Emniyet Amirliğinde 4 kişilik özel ekip kuruldu. Şüpheli şahıs ile ilgili günlerce çalışma yapan ekip, hazırlığını bitirerek operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli A.Z. operasyonda 1700 rakımlı Gökağaç mevkiinde çobanlık yaparken polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için Konya'daki ikametinden 140 kilometre uzağa yüksek dağlara geldiği, geçimini sağlamak için çobanlık yaptığı, barınmak için ise henüz inşaatı devam eden bir yayla evini kullandığı ortaya çıktı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
