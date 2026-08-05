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Aksaray'da Camdan Atlamak İsteyen Kadın Son Anda Kurtarıldı

Aksaray'da Camdan Atlamak İsteyen Kadın Son Anda Kurtarıldı
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Aksaray'da 7. kattaki stüdyo dairenin camından atlamak isteyen 29 yaşındaki İlknur S., içerideki bir kişinin son anda ayaklarından tutmasıyla kurtarıldı. Baş aşağı asılı kalan kadın güçlükle içeri alındı; hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu ve daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Aksaray'da 8 katlı apartmanın 7. katındaki stüdyo daire camından aşağıya atlamak isteyen genç kadın yürekleri ağza getirdi. İçerideki şahsın müdahalesiyle son anda ayaklarından tutularak yakalanan kadın güçlükle içeriye alındı. Kadının baş aşağı asılı kaldığı korku dolu o anlar anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki stüdyo dairede yaşandı. İddiaya göre, İlknur S. (29) daire penceresinden intihar girişiminde bulunarak atlamak istedi. Aynı dairede bulunan bir kişi, genç kadının atlamaya çalıştığını görünce son anda yaptığı hamleyle kadını ayaklarından tutarak yakaladı. 7. kattaki camdan baş aşağı asılı olarak ayaklarından yakalanan kadın yürekleri ağza getirdi. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o onları görüntüledi. Genç kadın yukarıya çekilmek suretiyle camdan içeriye alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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