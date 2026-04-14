İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 36 şahıs hakkında gözaltı talimatı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'örgüt' ve 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde, 36 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon talimatı verildi.

İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis'te, 'örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olmak' ve 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamaya ve şahısların adreslerinde suça konu delillerin toplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı