7.7'lik depremi Malatya'da gösteren en net görüntüler ortaya çıktı Malatya'da 7.7'lik depremde tüyler ürperten görüntü Deprem anında binaların yıkılma anı ortaya çıktı Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen asrın felaketinde Malatya'daki binaların yıkıldığı anlara ait yeni...

7.7'lik depremi Malatya'da gösteren en net görüntüler ortaya çıktı

Malatya'da 7.7'lik depremde tüyler ürperten görüntü

Deprem anında binaların yıkılma anı ortaya çıktı

MALATYA - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen asrın felaketinde Malatya'daki binaların yıkıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü. Görüntülerde, binaların ardı sıra yıkıldığı görülüyor. Kentin üç farklı noktasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli sarsıntı sonrası kabloların kıvılcım çıkartması, park halindeki araçların sallanması ve binaların ardı sıra yıkıldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan görüntülerde, bir vatandaşın şiddetli depremden dolayı yürüyemediği ve emekleyerek ilerlediği görüldü.