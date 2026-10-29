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68 kişinin öldüğü tren kazası sonrası Madrid'de hükümete istifa çağrısı yapıldı

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İspanya'da Toledo yakınlarında 68 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Madrid'de yaklaşık 1500 kişi Ulaştırma Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Göstericiler Başbakan Sanchez hükümeti ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifasını isterken polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında dün meydana gelen tren kazasının ardından başkent Madrid'de Ulaştırma Bakanlığı önünde düzenlenen protesto gösterisinde Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifası talep edilirken, polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

İspanya'da Toledo yakınlarında dün meydana gelen ve Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada 68 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, facianın ardından hükümete yönelik tepkiler büyüyor. Ölümcül tren kazasının ardından yaklaşık bin 500 kişi başkent Madrid'de protesto gösterisi düzenledi. Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanan göstericiler kazadan sorumlu tutukları Başbakan Pedro Sanchez hükümetinin ve Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin istifasını talep etti.

Gösteride bazı protestocuların polis kordonuna doğru yığılmasıyla gerginlik çıktı. Çevik kuvvet ekipleri göstericilere müdahalede bulunurken kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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