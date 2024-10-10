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67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi

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67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, sahip olduğu 2 kilo altınla birlikte ortadan kayboldu. Çıra'nın nerede olduğu ve ne durumda olduğu hakkında henüz bir bilgi yok. Ailesi ve yakınları, Şahninaz Çıra'nın bulunması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dikkat çekici bir olay yaşandı. 67 yaşındaki Şahinaz Çıra'nın TikTok'tan kazandığı paralarla 2 kilo altın aldığı ve sonrasında kayıplara karıştığı iddia edildi.

Şahinaz Çıra'nın oğlu Muhammet, annesinin kaybolmadığını, Kastamonu'daki ablasının yanında olduğunu belirtti. Bunun üzerine Müge Anlı, "Neden buraya geldiniz?" diye sordu.

Olayın bir diğer boyutu ise Muhammet'in nişanlısı Sıla'nın açıklamalarıydı. Sıla, evde bir yangın çıktığını ve yangının Muhammet tarafından çıkarıldığını, olay yerinde kendisine ait bir çakmak bulduğunu iddia etti.

'SUÇU BANA YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Muhammet Bey ise nişanlısının yalan söylediğini öne sürdü ve Sıla'nın asıl amacının annesinin altınları olduğunu ifade etti. Ayrıca, Sıla'nın televizyon ekranında görünmek için bu olayları büyüttüğünü savundu. Kendini savunan Muhammet, psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve suçun kendisine yıkılmaya çalışıldığını belirtti.

MÜGE ANLI İKİ NİŞANLIYI PROGRAM DIŞINA ÇIKARDI

İkili arasındaki gerilim stüdyoda yüz yüze geldi ve Müge Anlı, "Siz bir dışarı çıkıp anlaşın" diyerek ikisini de stüdyonun dışına çıkardı. Anlı, Şahinaz Çıra'nın bulunması için akrabalarına ve görgü tanıklarına seslendi. Programın devamının ertesi gün işleneceği duyuruldu.

Bu olay, hem izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken, Şahinaz Çıra'nın akıbetiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi
Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

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