66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu 3. Sayfa Haberleri Depremin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken 65 saat sonra sağ olarak ulaşılan 16 yaşındaki Ali Sarınay'ın ilk isteği çikolata oldu. Bunu duyan çevredeki vatandaşlar adeta çikolata yağdırdı. Hatay 600 Evler'de yaşayan Ali Sarınay (16) depremin 65. saatinde ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. İLK İSTEĞİ ÇİKOLATA OLDU Enkaz altındayken ekiplerden çikolata isteyen 16 yaşındaki Ali Sarınay'a çevrede bulunan herkes çikolata verdi. Ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi sahra hastanesinde yapılan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı. ABLASINA SARILDI Bu arada Ali Sarınay kurtarıldıktan sonra kendisini gözyaşları içinde bekleyen ablasına sarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Deprem Hatay 3. Sayfa Haberler

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