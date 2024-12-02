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65 Yaşındaki Adam Annesi Tarafından Evde Ölü Bulundu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Mahmut Ünlütürk, annesi tarafından evde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor, ancak kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek.

Haber alınamayan adamı annesi evde ölü buldu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki adam, annesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hastane Mahallesi 6015 Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki Mahmut Ünlütürk'e ulaşamayan annesi eve geldi. Oğlunu yerde hareketsiz yatarken gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ünlütürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ünlütürk'ün cenazesi hastane morguna sevk edildi. İlk belirlemelere göre Ünlütürk'ün kalp krizi sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

65 Yaşındaki Adam Annesi Tarafından Evde Ölü Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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