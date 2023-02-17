65 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 3 şahıs tutuklandı

Depremde onlarca kişiye mezar olan İsias Otel davasında 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt'a yurt dışı yasağı verildiği öğrenildi. - ADIYAMAN