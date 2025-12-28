Haberler

Bakan Yerlikaya: "Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirdik"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde düzenlenen son operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ve 647 bin 798 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 768 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 354,5 kilogram uyuşturucu madde, 647 bin 798 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 768 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 haftadır polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Öte yandan, Yerlikaya operasyonlarda 768 şüphelinin de yakalandığını sözlerine ekledi.

Paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlara değinen Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta bin 165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu