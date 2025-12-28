Bakan Yerlikaya: "Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 354,5 kilogram uyuşturucu madde, 647 bin 798 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 768 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 65 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 haftadır polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Öte yandan, Yerlikaya operasyonlarda 768 şüphelinin de yakalandığını sözlerine ekledi.

Paylaşımında, cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlara değinen Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Gaziantep, Ankara, Konya, Mersin, Adana, İzmir, Samsun, Bursa, İstanbul, Kayseri, Antalya, Rize, Muğla, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sakarya, Kütahya, Osmaniye, Aydın, Denizli, Yalova, Amasya, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, Isparta, Sivas, Mardin, Ağrı, Aksaray, Bitlis, Çorum, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Malatya, Trabzon, Bartın, Batman, Bolu, Karaman, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Siirt, Ordu, Afyonkarahisar, Bayburt, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Şırnak, Tokat ve Yozgat'ta bin 165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." - ANKARA