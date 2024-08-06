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60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

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Kartepe'de dün gece saatlerinde 60 yaşındaki bir şahıs, atıl alanda köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Şahsı suçüstü yakalayan kişiler "Karın yok mu?" diye sordu. Suçüstü yakalanan kişi de "Var" cevabını verdi.

Kocaeli Kartepe'de dün gece saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı. 60 yaşında olduğu öğrenilen bir şahıs, atıl alana götürdüğü köpeğe tecavüz ederken çevredekiler tarafından suçüstü yakalandı.

"KARIN YOK MU SENİN?"

Yakaladıkları kişiye tepki gösteren vatandaşlar polise haber verdi. O esnada bir kişi, tecavüzcü şahsa, "Karın yok mu senin?" sorusunu yöneltti. Şahıs da pişkince "Var" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (11)

Mülayim sert:

Adamın yaptığı çok yanlış fakat kameraya çekip teşhir edenin yaptığı daha yanlış adamın ailesi karısı kızı çocuğu insan içine çıkıyor onların ne suçu var

70
167
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Bülent USLU:

Nereye sürükleniyoruz arkadaş yahuu. Yazık çok yazık ??

136
2
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islam katan:

Herkes nesli ile ilişki içinde

96
8
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Ahmet Kavas:

Ya cidden bu ülkenın insanlarına ne oluyor anlamıyorum iş çığrından cıktı

89
1
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muratemre yılmaz:

Mevcut hükumet herkesin dengesini bozdu..

18
50
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Buğra Er:

Derhal uyutulmalı

63
2
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VOLKAN POLAT null:

Yani karısı yoksa yapabilir mi????

36
6
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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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