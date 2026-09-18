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60 yaşındaki adam evinin balkonunda ölü bulundu

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60 yaşındaki adam evinin balkonunda ölü bulundu
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde 60 yaşındaki şahıs, evinin balkonunda ölü bulundu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 60 yaşındaki şahıs, evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Katranlı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, komşuları Hayri Gökaşar'ı (60) evinin balkonunda hareketsiz halde yatarken gördü. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gökaşar'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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