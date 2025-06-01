60 Yaşındaki Adam Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

60 Yaşındaki Adam Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Samsun'da vertigo hastası bir adam balkondan düşerek hayatını kaybetti. Düşüşü gören dünürü, adamı yakalamaya çalışırken hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

60 yaşındaki adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Düştüğünü fark eden dünürü tutmak için gayret gösterirken yüzünden yaralandı

SAMSUN - Samsun'da balkondan düşen vertigo hastası şahıs hayatını kaybederken, düştüğünü gören dünürü tutmak için gayret sarf etti, ancak kurtaramayarak kendisi de yüzünden yaralandı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Bilecik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli A.akrabasının birinci katındaki sonradan yapılan balkona yapılan sıvayı kontrol etmek için balkona çıktı. Vertiho hastası Veli A.'nın başı dönünce balkondan düştü. Ağıda bulunan Veli A.'nın dünürü İbrahim Ç., düşmek üzere olduğunu fark edince yakalamak için biranda kollarını açıp hamle yaptı. Veli A., İbrahim Ç.'nin üzerine çarpıp beton zeminde düştü. İbrahim Ç., yüzünden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontrolde Veli A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Ç. ise tedaviyi kabul etmeyerek büyük üzüntü yaşadı. Veli A.'nın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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