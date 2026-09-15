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6 yaşındaki kız evde silahın ateş almasıyla yaralandı, ağabeyi tutuklandı

6 yaşındaki kız evde silahın ateş almasıyla yaralandı, ağabeyi tutuklandı
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Adana’da bir evde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Adana'da bir evde tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Olay, dün akşam merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 6 yaşındaki B.Y.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen ağabey F.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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