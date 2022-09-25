Son dakika haber: 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6. katın penceresinden düşen genç hayatını kaybetti. 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6. katın penceresinden düşen genç hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. Gökhan Karabacak apartmanın 6. katındaki yangın merdivenine çıktı. Pencereden sarkan genç, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karabacak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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