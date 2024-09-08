6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin de arasında olduğu 6 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde elebaşlığını A.K.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde yapılan operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde örgüt elebaşı A.K. de dahil 7 suç örgütü mensubu gerekli yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.