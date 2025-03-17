58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz

İstanbul Bayrampaşa Otogarında geçtiğimiz yıl Berkay Ş. (16) muavin olarak işe başladı, akşam saatlerinde Kayseri'ye doğru sefere çıkmadan otobüsün içini temizleye başladı. Bu esnada otobüsün şoförü Naci K. (58) içeri girerek aracın kamerasını aşağı indirip ikramlıkları kontrol bahanesiyle Berkay Ş.'yi otobüsün arkasına çağırdı.

İddiaya göre şoför Naci K. genç çocuğu taciz etti. Şoför bu esnada Berkay Ç.'nin kalçasına dokunup pantolonunu indirmeye çalıştı. Ancak Berkay Ç. buna izin vermeyerek araçtan inerek polisi arayıp şüpheli şoför hakkında şikayetçi oldu. Şüpheli Naci K. savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Şüpheli Naci K. ifadesinde, müştekiyi daha önceden tanımadığını muavin olarak yanında çalıştığını, olay günü yanına gelerek para istediğini, kendisinin Kayseri dönüşü ödeme yapacağını söyleyip lavaboya gittiğini ileri sürdü. Geri döndüğünde polislerin geldiğini suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Şüpheli Naci K. hakkında 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun İstismarı' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede müştekinin tutarlı beyanları iftira atması için bir nedeninin olmaması, aralarında bir husumetin bulunmadığı, dava açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

8 YIL HAPİS YATACAK

Mahkeme geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu Naci K. cezaevinden hazır edildi. Duruşmaya müşteki Berkay Ş. ve avukatı da katıldı. Mütalaada müştekinin anlatımlarıyla şüphelinin eylemlerinin basit sarkıntılık olmayacak şekilde, cinsel amaçlı bedensel hazla sürdüğü değerlendirildi. Sanığın tutukluluk halinin devam edip ilgili maddeden ceza alması talep edildi. Tarafların savunmalarının ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Sanık Naci K. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.