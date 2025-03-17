Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz

58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki Bayrampaşa Otogarı'nda 16 yaşındaki Berkay Ş., geçtiğimiz yıl muavin olarak işe başladı. Akşam saatlerinde Kayseri'ye doğru sefere çıkmadan otobüsün içini temizlediği sırada iddiaya göre şoför Naci K.'nın cinsel tacizine uğradı. Talihsiz çocuğun durumu polise bildirmesi üzerine tutuklanan sapık şoför, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bayrampaşa Otogarında geçtiğimiz yıl Berkay Ş. (16) muavin olarak işe başladı, akşam saatlerinde Kayseri'ye doğru sefere çıkmadan otobüsün içini temizleye başladı. Bu esnada otobüsün şoförü Naci K. (58) içeri girerek aracın kamerasını aşağı indirip ikramlıkları kontrol bahanesiyle Berkay Ş.'yi otobüsün arkasına çağırdı.

İddiaya göre şoför Naci K. genç çocuğu taciz etti. Şoför bu esnada Berkay Ç.'nin kalçasına dokunup pantolonunu indirmeye çalıştı. Ancak Berkay Ç. buna izin vermeyerek araçtan inerek polisi arayıp şüpheli şoför hakkında şikayetçi oldu. Şüpheli Naci K. savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Şüpheli Naci K. ifadesinde, müştekiyi daha önceden tanımadığını muavin olarak yanında çalıştığını, olay günü yanına gelerek para istediğini, kendisinin Kayseri dönüşü ödeme yapacağını söyleyip lavaboya gittiğini ileri sürdü. Geri döndüğünde polislerin geldiğini suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz

10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Şüpheli Naci K. hakkında 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun İstismarı' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede müştekinin tutarlı beyanları iftira atması için bir nedeninin olmaması, aralarında bir husumetin bulunmadığı, dava açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

8 YIL HAPİS YATACAK

Mahkeme geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu Naci K. cezaevinden hazır edildi. Duruşmaya müşteki Berkay Ş. ve avukatı da katıldı. Mütalaada müştekinin anlatımlarıyla şüphelinin eylemlerinin basit sarkıntılık olmayacak şekilde, cinsel amaçlı bedensel hazla sürdüğü değerlendirildi. Sanığın tutukluluk halinin devam edip ilgili maddeden ceza alması talep edildi. Tarafların savunmalarının ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Sanık Naci K. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması
img

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!
img

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRotzek:

bunu sikmek lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.