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Oltu'da 55 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Oltu'da 55 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, hakkında 55 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, hakkında 55 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 55 yıl 100 ay 87 gün hapis cezası bulunan D.T. (39) isimli şahsın gizlendiği adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.T., tutuklanarak Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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