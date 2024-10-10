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54 Yaşındaki Adam Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybetti

54 Yaşındaki Adam Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 54 yaşındaki Mehmet Doğan, eşi tarafından ölü olarak bulundu. Olay, Doğan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimaliyle araştırılıyor.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 54 yaşındaki Mehmet Doğan, işten gelen eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gececi olarak çalışan Mehmet Doğan'ın eşi, işten geldikten sonra 54 yaşındaki eşini kaldırmak istedi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Fakat Doğan'ın hareket etmediğini fark eden eşi, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsiye sevk edildi

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından dairede yapılan incelemelerin ardından Mehmet Doğan otopsiye sevk edildi. Uzun zamandır kalp rahatsızlığı bulunan Mehmet Doğan'ın, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Mehmet Doğan Kalp Krizi Güvenlik Kapaklı 3-sayfa Sağlık

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