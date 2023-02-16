514 depremzede, deprem bölgesinden tahliye edildi Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde bölgeyi boşaltmak isteyen depremzedeler için Hatay'a gönderilen Osmangazi Feribot Gemisi 514 depremzede, 20 araç ve 4 motosikleti bölgeden çıkarırken 65 depremzede,...

514 depremzede, deprem bölgesinden tahliye edildi

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde bölgeyi boşaltmak isteyen depremzedeler için Hatay'a gönderilen Osmangazi Feribot Gemisi 514 depremzede, 20 araç ve 4 motosikleti bölgeden çıkarırken 65 depremzede, 10 araç ve 2 motosikleti ise İstanbul'a getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bir yandan da depremin yıkım oluşturduğu ve evsiz bıraktığı insanlar bölgeyi boşaltmaya devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedeleri tahliye etmek için Hatay'a gönderilen Osmangazi Feribot Gemisi Hatay'dan aldığı 514 depremzede, 20 araç ve 4 motosiklet ile İskenderun Liman'dan 13 Şubat Pazartesi tarihinde hareket etti. Gemide bulunan 37 depremzede Mersin'e, 273 depremzede Antalya'ya, 139 depremzede ve 10 araç İzmir Çeşme'ye götürüldü. Gemi, kalan 65 depremzede, 10 araç ve 2 motosiklet ile saat 19.00'da İstanbul'a geldi.

Öte yandan barınma talebinde bulunan 10 depremzede, AFAD ekipleri tarafından KYK yurtlarına götürüldü

"Çocuklarımın binaları yıkıldı"

Deprem bölgesinden İstanbul'a gelen Nedim Ufuk, "Allah bir daha ümmeti Muhammed'e böyle bir acı göstermesin. Benim tek diyeceğim bu olur. İnan ki bizlerin de kendimize gelmesi gerekiyor. Yanlış yapmamak lazım. Allah'ın verdiği nimeti ancak Allah alır canı da Allah alır. Elhamdülillah. Benim binam yıkılmadı. Çocuklarımın binaları yıkıldı. 3 tane çocuğumun binası hasar gördü. Burada yakınlarımızın yanına geldik" dedi.

"Çok şükür sağ salim kurtulduk"

Hatay'dan buraya akrabalarının yanına geldiğini söyleyen Rabia Çiftçi, "Çok şükür sağ salim kurtulduk. Kimse yaralanmadı aileden. Çıktık, geldik buraya. Akrabalar var. Bakalım ne olacak? Ev yok kiradaydık. Ev diye falan bir şey kalmadı. Buraya geldik" şeklinde konuştu.