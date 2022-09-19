51 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı çatı katında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Uzgur Mahallesi'nde 2016 yılında meydana gelen olayda, kavgada tüfekle ateş ederek 7 kişiyi yaralayan Muhammet U.(29) hakkında yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 51 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası verildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Muhammet U.'nun cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

''DRONLARLA EŞ ZAMANLI OPERASYON''

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAK ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 yıldır her yerde aranan Muhammet U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlatarak saklanma ihtimali bulunan 3 ayrı adres tespit etti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin görev aldığı ve dronların da kullanıldığı eşzamanlı operasyon düzenledi. Sabah saat 05.30 sıralarında Uzgur ve Tepeköy Mahallelerinde 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Muhammet U. Uzgur Mahallesi'nde saklandığı evinin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Muhammet U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.