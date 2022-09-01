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51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası

3. Sayfa Haberleri

51 bıçak darbesinin sebebi, metamfetamin iddiası

İzmir'in Konak ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde dini nikahlı yaşadığı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, metamfetamin kullandıktan sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edilirken, gece boyunca kadını darp ettiği ve bıçakladığı öğrenildi.

Olay 30 Ağustos günü ilçeye bağlı Lale Mahallesi 2250 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce boşanma aşamasındaki eşini terk edip Diyarbakır'dan İzmir'e gelen H. Ç. (20), E.D. (21) ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bir arkadaşlarının evine giderek uyuşturucu kullandıkları iddia edilen E.D.'nin (21) uyuşturucu madde kullandıktan sonra H. Ç.'yi bıçakla rehin aldığı öğrenildi. Talihsiz kadın, rehin alındığı evde darp edilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanırken, H. Ç., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinden suç aleti bıçakla birlikte kaçan E.D., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Gece boyunca dehşeti yaşatmış

Öte yandan, zanlı E.D.'nin H. Ç.'yi, uyuşturucu madde etkisindeyken gece boyu rehin alıp darp ettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi. Zanlının ifadesinde, H.Ç. ile birlikte metamfetamin adlı uyuşturucu kullandıklarını ve sırayla birbirlerini bıçakla yaraladıklarını söylediği öne sürüldü. Emniyeteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E. D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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