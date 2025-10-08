50 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Hakkari’de Yakalandı
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan 50 yıl hapis cezası bulunan T.T. adlı şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 50 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dün gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa