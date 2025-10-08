Haberler

50 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Hakkari’de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan 50 yıl hapis cezası bulunan T.T. adlı şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de 50 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dün gerçekleştirilen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın

Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın
İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

İsrail'den bir saldırı daha! Aralarında çok sayıda Türk aktivist var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.