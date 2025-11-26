5 Yıldır Firari Olan Dolandırıcı Antalya'da Yakalandı

Antalya'da 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır firari olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik uygulaması kent genelinde devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 500'ün üzerinde şahıs yakalandı. Uygulamalarda 17 farklı dolandırıcılık dosyasından 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır firari olarak aranan Ö.Ö. denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Antalya'da en yüksek hapis cezası ile arananlar arasında olduğu öğrenilen Ö.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ANTALYA