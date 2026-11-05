5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü Siverek'te tutuklandı

5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık hükümlüsü Siverek'te tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim yoluyla hırsızlıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek'te yakaladı. JASAT ve ilçe jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek'te yakaladı.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.T. isimli şahıs Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet sonucu gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı