Koçarlı'da 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hakaret suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.A. (54), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakaret suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (54) isimli şahsı yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa