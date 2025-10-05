Haberler

5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
Aydın'ın Çine ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk, ikinci kat penceresinden düşerek yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlıca müdahale ederek çocuğu hastaneye kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı.

Olay, Hamitabat Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.A. (5) isimli çocuk dört katlı bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle metrelerde yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
