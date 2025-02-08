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5 Yaşındaki Asya Kanserle Mücadelede Hayatını Kaybetti

5 Yaşındaki Asya Kanserle Mücadelede Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nde yaşayan Giresunlu Murat Karaçam'ın 5 yaşındaki kızı Asya, uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 2 yaşında kansere yakalanan Asya'nın tedavi süreci ailesi tarafından tüm imkanlar seferber edilerek sürdürüldü, ancak minik Asya 5 yaşında hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde yaşayan Giresunlu Murat Karaçam'ın 5 yaşındaki kızı Asya, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Çalışmak için ailesiyle birlikte Kocaeli'ne göç eden ve burada nakliye işi yapan Murat Karaçam'ın en küçük çocuğu olan Asya, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 2 yaşında kansere yakalanan Asya, tedavi sürecinde ailesi tarafından tüm imkanlar seferber edilerek tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak minik Asya, 5 yaşında hayata veda etti.

Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Asya Karaçam'ın cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi. Asya'nın cenazesi, Giresun Hacı Hüseyin Camiinde öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından Samanlıkkıranı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Baba Murat Karaçam, kızının vefatıyla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kızıma 2 yaşındayken kanser teşhisi kondu. 3 yıl boyunca tedavi ettik ve her türlü imkanımızı kullanarak elimizden geleni yaptık. Ne yazık ki 5 yaşında kansere yenik düştü ve onu kaybettik" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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